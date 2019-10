LACHANCE, Lucette Morisset



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 25 septembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lucette Morisset, épouse de feu monsieur Charles-Gérard Lachance. Elle était la fille de feu dame Claudia Gagnon et de feu monsieur Albert Morisset. Elle demeurait à Québec.le samedi 12 octobre 2019 de 8h30 à 10h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie Lachance (Claude Beaulieu), Pierre Lachance (Suzanne Meunier), Francine Lachance et Stéphane Lachance (Valérie Villeneuve); ses petits-enfants : Martin, Marie-Ève, Patrick, Raphaël et Laurie; ses arrière-petits-enfants : Malcom, Matthew, Jimmy et Bryan; ses frères et sœurs : feu Roméo (Monique Joncas), Gemma (feu Gilles Carle), Adrien (feu Danielle Gamache) et Guylaine. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, sans oublier sa meilleure amie Doris Julien (Daniel Julien). Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs, ainsi que leur conjoint(e) : Thérèse (Jean Dubé), Cécile (Jean-Louis Dumas), Georgette (Raymond Michaud) et Monique (Gilles Drouin). La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'urgence de l'Hôpital du Saint-Sacrement et tout particulièrement le personnel soignant du 2e étage de ce même hôpital pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878.