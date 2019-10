LACHANCE, Daniel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 27 septembre 2019, à l'âge de 75 ans et 8 mois, est décédé monsieur Daniel Lachance, époux de madame Aliette Beaudet, fils de feu madame Jeanne-Ida Bergeron et de feu monsieur Michel Lachance. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 15 h.Monsieur Lachance laisse dans le deuil, outre son épouse Aliette, ses enfants : Sylvie, Martin (Virginie Gagnon), Hélène (Jérôme Lalande); ses petits-enfants : Émilie, Guillaume, Juliette, Simon; ses frères et sœurs : Émile (Marielle Breton), Denise-Hélène, Raymond (Jeannine Chouinard), Micheline (Pierre Breton), Janine (Luc Breton), Gaston (Claudine Chouinard), Réjean (Chantale Labrecque), Joachim (Linda Goupil); ses beaux-frères et belles-sœurs : Gaston (Jeanne Laliberté), Ginette (Guy Parrot), Yvon (Denise Michaud) et Patrice (Chantal Beaudet). La famille tient à remercier d'une manière spéciale le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CLSC Desjardins et de la Maison de soins palliatifs du littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, Téléphone : 418 903-6177, Courriel : info2@mspdulittoral.com, Site web : www.mspdulittoral.com Des formulaires seront disponibles sur place.