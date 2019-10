VÉZINA, Ghislaine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 27 septembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Ghislaine Vézina, fille de feu dame Alice Savard et de feu monsieur Albert Vézina. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale samedi 5 octobre 2019 de 19 h à 21 h ainsi quede 9 h 30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Marie-Claire (Paul Landry), André (Solange Blouin), feu Rolande (Jean-Yves Cantin), Gilles (Gisèle Lachance), Jean-Yves (Jocelyne St-Onge), Monique (Jacques Nadeau) et Luc (Véronique Mark) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreuses bonnes amies et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement ainsi que la Dre Julie Lemay pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Québec), G1T 1P5, tél. : (418) 688-0878, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/.