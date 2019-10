ABRAHAM, Jean



Cher Jean, après un long combat, tu peux maintenant reposer en paix. Que ton âme prenne son envol vers la lumière.Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, s'est éteint paisiblement monsieur Jean Abraham le 6 septembre 2019, à l'âge de 84 ans et 6 mois. Époux de madame Huguette Valois, il était le fils de feu Georgette Bruneau et de feu Augustin Abraham. Né à Vichy, en France, il habitait à Stoneham-et-Tewkesbury. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Magali et son petit-fils Myki; ses sœurs et ses frères: feu Marcel (Simone Abraham), feu Liliane (feu Romain Delion), Jeanne (feu Robert Guillaume), feu Jacques (Rosa Abraham), Pierre (feu Jacqueline) et feu Lucette (Bernard Delaporte); ses beaux-frères et ses belles-sœurs Valois: André (Colette), feu Raymond (Angèle Dorval), Éveline, feu Gérard (Denise Martel), Jacques (Louise Dionne), Denise (Richard Gagnon), Monique, Marie-Claire (Michel Gagné), Pierrette (Robert Morin), Lucie (Luc Dextradeur), Pierre (France Danis) et feu Denis (Christiane Lemire); de nombreux neveux et nièces, dont Martial (Catherine) et Gérard (Doris Létourneau) de la famille Abraham, et tous ceux et celles de la famille Valois; plusieurs cousins et cousines, ainsi que tous ses amis qu'il a côtoyés durant sa vie. Sa famille recevra les condoléances, dès 12h30,La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, ainsi qu'à la Dre Élise Roy et les infirmier(ère)s de l'équipe des soins à domicile du CLSC, pour leur précieux soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS), par la poste : 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (QC) G1N 2W1, par téléphone : 418 691-0766 ou par leur site web à l'adresse suivante : https://fondationfais.org/.