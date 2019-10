Front commun contre le projet de loi sur les tarifs d’Hydro-Québec

Une coalition représentant la quasi-totalité des clients d’Hydro-Québec et tous les partis d’opposition à l'Assemblée nationale demande au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, de retirer son projet sur les tarifs d’électricités.

«Nous n’avons pas l'habitude de toujours travailler ensemble, mais nous voilà réunis en une coalition quasi historique pour lancer un message clair au ministre : retirez votre projet de loi n° 34», a déclaré le porte-parole de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Gopinath Jeyabalaratnam, jeudi.

Pensé pour répondre à une promesse électorale de la Coalition avenir Québec de retourner 1,5 milliard $ de trop-perçu par Hydro-Québec dans les poches des Québécois, le projet de loi 34 a été critiqué par tous les groupes venus témoignés en commission parlementaire, sauf par la société d'État.

Il impose à Hydro-Québec un gel de tarif lors de la prochaine année, puis accorde ensuite une hausse fixée sur l’inflation. Seulement une fois tous les cinq ans, la Régie de l’Énergie pourra réexaminer les tarifs de l’année en cours, si la pièce législative est adoptée.

Ses opposants affirment plutôt qu’il en coûtera des centaines de millions $ de plus aux consommateurs et qu'il rendra Hydro-Québec moins imputable puisque ses tarifs ne seront plus examinés tous les ans par la Régie.

«Non seulement ce projet de loi est mal rédigé, il a été improvisé, il a été bricolé sur un coin de table, mais la conclusion est que ce projet de loi avantage seulement une seule institution et c'est Hydro-Québec», a expliqué le député libéral Saul Paulo.

Appuyés par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, d’Option consommateur, de l’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité et de la Coalition des associations de consommateurs du Québec, les partis d’opposition estiment que la seule solution restante est de retirer le projet de loi.