Une victoire sans éclat

Gabriel Montreuil a inscrit deux buts pour mener les Remparts à une victoire de 3-1 jeudi, dans le premier de trois matchs en quatre jours dans les Maritimes. Ce n’était toutefois rien pour satisfaire l’entraîneur-chef de la formation, Patrick Roy.

Outre quelques points positifs, le pilote des Diables rouges n’a pas apprécié la tenue globale de ses troupiers à Bathurst jeudi.

« Je n’ai pas aimé notre match. J’ai trouvé que notre exécution n’était pas à point. Par contre, je dois donner le crédit à mes joueurs qui ont trouvé une façon de l’emporter. Notre jeu en désavantage a été superbe et Montreuil a joué un fort match. Cependant, je m’attends à ce qu’on joue mieux. C’était un match décousu et j’aurais aimé voir plus de cohésion de notre côté », a déploré Roy qui avait pourtant mis l’accent sur cet aspect du jeu mercredi matin à l’entraînement.

Dans le cas de Montreuil, il s’agissait de ses deux premiers filets de la saison.

« Il est allé au filet. Son premier but, il l’a marqué parce qu’il était autour du filet. J’ai aussi trouvé qu’il s’est impliqué physiquement et qu’il était difficile de lui enlever la rondelle. À un certain moment, son trio avec (Xavier) Filion et (Jacob) Melanson était quasiment notre meilleur », a reconnu l’entraîneur.

DUBÉ EXPULSÉ

Rien pour rendre Roy de meilleure humeur, le meilleur pointeur des Remparts Pierrick Dubé a été expulsé de la rencontre en deuxième période après avoir porté son bâton au visage d’un adversaire lors d’une altercation.

L’attaquant de 18 ans a reçu un cinq minutes et une inconduite de partie qui entraînera une suspension automatique d’un match, à moins que le préfet de discipline de la LHJMQ Éric Chouinard ne décide de sévir davantage.

Un geste qui n’avait pas sa place, a pesté Roy.

« Ce n’était pas un beau geste de sa part. Ce n’était pas brillant et il n’avait pas à faire ça. On n’encourage pas ce genre de comportement. Je devrai avoir une bonne discussion avec lui puisque son comportement à l’école et par moment sur la glace laisse à désirer », a mentionné Roy, ajoutant vouloir régler cette situation rapidement.

Les Remparts devront donc se débrouiller à 11 attaquants et sept défenseurs ce soir face aux Islanders de Charlottetown. Ils ont d’ailleurs mis le cap vers l’Île-du-Prince-Édouard après la rencontre de jeudi soir.

DUROCHER HONORÉ

Le Titan a souligné les 1000 matchs en carrière de son entraîneur Mario Durocher avant la rencontre en lui remettant une toile commémorative. Durocher est devenu, le 28 septembre dernier, le quatrième entraîneur dans l’histoire de la LHJMQ à diriger 1000 matchs dans le circuit Courteau. Les trois autres sont Richard Martel (1171), Guy Chouinard (1121) et Réal Paiement (1101). L’entraîneur actif le plus près de cette marque est Yanick Jean, qui compte 889 matchs derrière un banc de la LHJMQ.

Quant à Durocher, il a travaillé pour sept organisations depuis 1993, soit les Faucons de Sherbrooke, les Tigres de Victoriaville, les Castors de Sherbrooke, les MAINEiacs de Lewiston, le Titan d’Acadie-Bathurst, les Screaming Eagles du Cap-Breton et les Foreurs de Val-d’Or.