Guerre verbale entre Rousseau et le Port

Une véritable guerre des mots a opposé jeudi le conseiller municipal de Démocratie Québec, Jean Rousseau, au PDG du Port de Québec, Mario Girard. Les accusations et les répliques ont fusé des deux côtés.

Les hostilités ont débuté en matinée lorsque M. Rousseau a affirmé, en point de presse, que le Port « prend en otage des quartiers défavorisés » et qu’il expose leurs citoyens à « une plus grande pollution de l’air ».

Le conseiller de Cap-aux-Diamants a notamment soutenu que l’administration portuaire a brisé une vieille promesse en refusant de rendre publiques les données de ses cinq stations d’échantillonnage de l’air, à Limoilou et à l’Anse au Foulon.

Sur le fond des accusations, M. Girard a juré que les données des stations d’échantillonnage sont bel et bien transmises, sur une base quotidienne, aux autorités sanitaires depuis un an.

« Ma vision est que tout le port devienne un port de transbordement de conteneurs et qu’il n’y ait plus de transbordement de matériel en vrac. Donc, plus aucun impact potentiel sur la population », a-t-il insisté.