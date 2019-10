Incitation au virage vert pour les PME

Québec octroie 18,5 M $, sous la forme d’un programme de soutien, aux entreprises qui désirent effectuer un effectuer un virage vert d’ici 2023.

Le programme, connu sous le nom de Fonds Écoleader, œuvrera sur l’ensemble du territoire québécois et tentera de rejoindre les quelque 50 000 entreprises de moins de 500 employés d’ici mars 2023.

Dix-huit agents régionaux sont également déployés dans les 17 régions administratives dans le but de soutenir et d’orienter les petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent adopter des pratiques écoresponsables et des technologies propres. Ces agents serviront de guide dans la réalisation de leur projet.

Premier arrivé, premier servi

Si l’enveloppe peut sembler bien maigre en comparaison du grand nombre d’entreprises à atteindre, l’agente du Fonds Écoleader affiliée à la Capitale-Nationale, Marie-Claude Bisson, indique qu’elle servira uniquement à établir un diagnostic pour les PME qui désirent faire un virage vert. Il n’est donc pas question d’achat d’équipement dans ce projet.

«On est appelé à diriger et à soutenir les entreprises qui démarrent leur quête à l’adoption de pratiques écoresponsables et de technologies propres. Pour celles qui sont rendus plus loin dans leur transition, on peut les rediriger vers d’autres programmes.»

Le Fonds offrira jusqu’à 30 000 $ pour des projets qui visent l’adoption de pratiques écoresponsables et jusqu’à 50 000 $ pour ceux qui ont pour objectif d’acquérir des technologies propres. Ce montant pourra se multiplier par dix si les différentes entreprises s’allient, sous forme de cohorte, pour déposer un projet commun.

Le concept de premier arrivé, premier servi sera établi dans le cas où l’enveloppe se viderait plus vite que prévue.

«C’est trop tôt actuellement pour dire si le montant est assez important. Évidemment, en matière de développement durable, il n’y en a jamais assez. Tant mieux si le 18,5 M $ part rapidement, c’est bon signe», a ajouté Mme Bisson.

Des agents de proximité

Selon le directeur général du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), Nicolas Girard, le succès de ce programme repose en partie sur son maillage avec les organisations de développement économique de chaque région.

«Pour faciliter le tout, les agents sont hébergés par des organisations qui sont déjà en place. Ils pourront ainsi mieux connaître les enjeux d’un milieu en particulier.»

Le programme est en fonction depuis le mois de juin, mais le réseau d’agents est devenu pleinement opérationnel il y a deux semaines sur l’ensemble du territoire québécois.