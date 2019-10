Insatisfait, Josh Ho-Sang réclame une transaction

L’attaquant des Islanders de New York Josh Ho-Sang n’est pas heureux de se retrouver dans la Ligue américaine de hockey (LAH) et souhaite évoluer au sein d’une autre organisation.

Soumis au ballottage cette semaine, le choix de premier tour – le 28e au total – des Islanders en 2014 n’a pas été réclamé et pourrait changer d’adresse sous peu, à en croire le directeur général de la formation new-yorkaise, Lou Lamoriello. Le joueur concerné portera-t-il l’uniforme des Sound Tigers de Bridgeport dans la LAH?

«Le représentant de Josh Ho-Sang a demandé une transaction, donc on lui a dit de ne pas se rapporter pendant quelques jours, le temps de travailler sur ça, a déclaré le DG au site The Athletic. Je ne veux pas perturber la préparation de Bridgeport pour la saison qui commencera en fin de semaine. Si nous ne pouvons conclure un échange, il se présentera là-bas.»

«Même si vous êtes honnête et juste avec un joueur, parfois, il ne pense pas ainsi. Donc, nous effectuerons un pas en arrière et voir ce qui en découle. Puis, on pourra regarder quelqu’un dans les yeux et lui dire : c’est comme ça», a-t-il ajouté.

Ho-Sang a obtenu deux points en 10 matchs avec les Islanders en 2018-2019, inscrivant également 43 points en 56 sorties dans la LAH.