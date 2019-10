La liberté n’a pas de prix!

La femme de ce matin qui vit, pour ne pas dire qui endure depuis 40 ans un homme brusque, violent et alcoolique qui lui a toujours fait peur, ne devrait pas se surprendre que ses enfants se soient éloignés d’eux et ne veuillent pas prendre parti pour elle face à un père pour qui ils n’ont que du mépris.

J’ai enduré comme elle, pendant que j’éduquais mes trois enfants. Mais le jour où les trois furent en mesure de s’occuper d’eux-mêmes, j’ai pris mon courage à deux mains et le peu de volonté qui me restait à bout de bras pour sacrer mon camp. Mon devoir envers ma famille était accompli et je pouvais enfin penser à moi. Ça n’a pas été facile avec mon petit salaire, mais personne n’aurait pu m’empêcher de me faire ce cadeau après tant d’années de sacrifice. Heureusement, les femmes d’aujourd’hui ne sont pas entraînées au sacrifice comme je l’avais été dans mon enfance, elles savent qu’aucun homme ne remplace la fierté qu’on a de soi quand on se tient debout.

76 ans et enfin heureuse

Bravo pour avoir eu ce sursaut de volonté et de courage ! Après d’aussi longues années de vie auprès d’un bourreau, bien des femmes, dont celle qui a suscité votre réplique, ne l’ont malheureusement pas.