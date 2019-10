Nous avons beau être en 2019, donc, en théorie, plus sophistiqués, plus informés et moins naïfs que ceux qui nous ont précédés, nous continuons de voter selon la tête du client.

Vous me direz que les promesses de déficit de Justin sont effrayantes, elles aussi. Mais comme me disait fort justement Jonathan Trudeau, à QUB radio, hier, l’argent est une notion de plus en plus abstraite. Qui a des billets de banque dans ses poches ? De la monnaie ? On paie de plus en plus par carte. L’argent est devenu une série de signes désincarnés.