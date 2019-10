Le Canadien tombe à court de buts

Le Canadien de Montréal a récolté un point, mais s’est incliné 4 à 3 en tirs de barrage lors du premier match de sa saison régulière, jeudi soir à Raleigh, face aux Hurricanes de la Caroline.

Aucun joueur du CH n’a été en mesure de déjouer le gardien Petr Mrazek lors de cette séance de tirs au but. À l’inverse, Dougie Hamilton, le premier à s’exécuter face à Carey Price, a été le seul à marquer.

Les hommes de Claude Julien avaient pourtant pris les devants 3 à 2 en deuxième période, marquant tous leurs buts lors de cet engagement.

Les «Canes» menaient par deux buts avant cette période fructueuse du Tricolore. Lucas Wallmark et Martin Necas, d’une habile déviation d’un tir de la pointe, ont placé la Caroline en avant.

Tomas Tatar a réduit l’écart de moitié quelque instant après le but de Necas. Son jeune coéquipier Jesperi Kotkaniemi l’a rapidement imité. Jonathan Drouin y est allé d’une belle entrée en territoire adverse et après plusieurs manœuvres, Kotkaniemi a trouvé une brèche sous le bras gauche de Mrazek. Par ailleurs, le but du jeune Finlandais était son premier à l’étranger dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Quelle patience de Kotkaniemi, qui marque son 1er but à l'étranger! 🔥🔥 pic.twitter.com/NjAFvOVIEq — TVA Sports (@TVASports) October 4, 2019

Le CH en a ajouté avant la fin de la période, gracieuseté du quatrième trio de Jordan Weal, qui a marqué son premier but. La prolongation puis la fusillade ont cependant été nécessaires suite à un filet d’Erik Haula.

Un très beau jeu de passes.



Weal nice passing play.#GoHabsGo pic.twitter.com/qN3rtmdTBk — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 4, 2019

Le Canadien se dirigera vers Toronto, où il disputera la victoire aux Maple Leafs samedi.