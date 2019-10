Les Sags retrouvent enfin leurs partisans

Après quatre parties sur la route, les Saguenéens de Chicoutimi feront leur rentrée locale, vendredi soir, au Centre Georges-Vézina. Les Bleus, qui n’ont échappé qu’un mince point depuis le début de la campagne, feront face aux Mooseheads de Halifax.« On avait vraiment hâte de revenir à la maison, a déclaré l’entraîneur-chef des Sags Yanick Jean, après l’entraînement de jeudi matin. On veut éviter les distractions tout en ayant du plaisir. En ce moment, la chimie est bonne et les joueurs se tiennent. »

Au grand bonheur de l’entraîneur, l’imposant attaquant Vladislav Kotkov sera en uniforme pour la première fois de la saison, lui qui a reçu, mercredi dernier, sa libération internationale.

Cet ajout ne pourrait pas tomber plus à point pour l’équipe. Laissé de côté lors du dernier match des siens en raison d’un malaise, Théo Rochette sera finalement absent pour quelques semaines. Mardi dernier, l’équipe a annoncé que Rochette avait contracté une mononucléose.

« Kotkov revient et là, Rochette part. Cette année, on ne peut pas se casser la tête avec les joueurs qui ne sont pas dans l’alignement puisque nous avons de la profondeur. »