Les Stingers portent le dossier en appel

Les Stingers de Concordia ont porté leur cause en appel dans le dossier du coup qui aurait été présument porté dans les parties génitales du receveur Vince Alessandrini dans les secondes suivant leur victoire face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke le 21 septembre.

Le comité d’appel avait initialement jugé que l’appel des Stingers était irrecevable parceque les nouvelles preuves soumises avaient été reçues en retard mais, compte tenu quele litige touche la santé et la sécurité d’un joueur, le président a donné son aval aucommissaire afin qu’il revoit le dossier en tenant compte des nouvelles bandes vidéossoumises par Concordia.

«Le comité d’appel a jugé que les Stingers n’avaient aucune chance de succès dans leurappel parce que les nouvelles bandes vidéos avaient été soumises en retard, a expliqué le directeur général du RSEQ Gustave Roel. Le comité d’appel ne remet pas en questionle travail du commissaire, mais lui renvoie néanmoins le dossier parce qu’il touche lasanté et la sécurité d’un joueur, un aspect important au RSEQ. Concordia avait lanouvelle bande vidéo en sa possession dès le début parce qu’elle provient de leurcaptation web, mais n’a pas agi dans les délais prévus.»

Les Stingers avaient jusqu’à jeudi à 16 h pour soumettre les nouvelles preuves, ce qui a été fait. Le Vert & Or a été prévenu et ils ont jusqu’à lundi à midi pour présenter leur défense. «Sherbrooke n’était pas content parce qu’une décision avait été rendue, maisne voulait pas aller à l’encontre de la sécurité des joueurs et va respecter le processusau lieu de porter le dossier devant la Cour supérieure comme il aurait pu le faire, araconté Roel. Le dossier n’aurait pas été réouvert si la santé et la sécurité n’avaient pasété en cause.»

Les Stingers ont soumis une bande vidéo, des photos et un rapport médical pourappuyer leur thèse. Le nouvel angle de caméra est différent et plus rapproché et offre une perspective différente, semble-t-il.

Le Vert & Or a jusqu’à lundi midi pour présenter sa défense. La décision du commissairetombera lundi après-midi ou mardi.

Dans sa décision initiale, mercredi dernier, le commissaire avait déterminé que les images ne lui permettaient pas de déterminer si un coup avait été porté. Il avait également noté que le joueur des Stingers célébrait avec ses coéquipiers pendant 20 à25 secondes après le placement victorieux. Faute d’évidence, le commissaire avait blanchi le joueur du Vert & Or.

Alessandrini a souffert d’une contusion aux testicules et il a dû être hospitalisé. De retour chez lui, il n’avait pas encore repris l’entraînement au moment d’écrire ses lignes.