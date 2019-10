Tramway: les travaux sur Hochelaga à la charge entière de la Ville de Québec

Alors qu’elle espérait initialement régler la facture à même les 3 G$ d’investissements gouvernementaux, la Ville de Québec devra finalement assumer seule les coûts de 61,7 M$ pour le réaménagement du boulevard Hochelaga.

C’est ce que Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, a fini par admettre jeudi matin lors de la conférence de presse mensuelle consacrée à l’état d’avancement du Réseau structurant de transport en commun.

Photo Stevens Leblanc

Les montants nécessaires aux travaux sur Hochelaga ne feront donc partie ni des 3 milliards$ fournis par les deux paliers de gouvernements supérieurs ni des 300 M$ de la Ville de Québec. Il s’agit d’un investissement à part «qui aurait de toutes façons dû être réalisé», a expliqué M. Normand. Selon lui, il ne faudrait cependant pas parler d’un dépassement de coûts par rapport au budget global qui demeure fixé à 3,3 G$.

Luc Monty, directeur général de la Ville, a expliqué que la municipalité a finalement choisi de ne pas demander de financement du fédéral pour le boulevard Hochelaga. C’est qu’une partie du budget de réaménagement (40 % ou 26,3 M$) n’aurait de toutes façons pas pu être défrayée par Ottawa, car elle sera consacrée aux acquisitions de 12 propriétés et de trois terrains (de gré à gré ou par expropriation), a-t-il indiqué.

L’autre partie des travaux consiste à faire passer le nombre de voies de quatre à six sur Hochelaga. Un financement fédéral aurait obligé la Ville à faire des deux voies ajoutées des voies exclusivement réservées aux autobus sur une période de cinq ans. Or, la municipalité n’a pas complètement fait son lit là-dessus, ont laissé entendre MM. Monty et Normand.

Photo Stevens Leblanc

Réactions outrées des oppositions

Appelé à réagir, le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a carrément affirmé que «Rémy Normand a menti aux citoyens de la Ville de Québec. Nos inquiétudes se réalisent de plus en plus. Les mauvaises surprises ne font que commencer».

D’après lui, «le projet est en train de déraper sur le dos des citoyens de la Ville de Québec (...) Des projets doivent être retirés du PTI (Programme triennal d’immobilisations) de la Ville de Québec pour payer les travaux du tramway. C’est certain que ça a des impacts».

De son côté, le conseiller municipal de Démocratie Québec, Jean Rousseau, a dit que la façon de faire de la Ville soulève beaucoup d’interrogations. «Tout le monde pensait que l’aménagement d’Hochelaga ferait partie du projet global. Les raisons invoquées me paraissent un peu étranges», a-t-il soulevé.

Ce dernier s’est également demandé ceci: «Dans le futur, qu’est-ce qui sera inclus et qu’est-ce qui sera exclu? Est-ce qu’on a comme autour de 20 mètres du tramway qui est inclus et que ça ne l’est pas si on va plus loin? Ça soulève des questions».

Travaux majeurs

Les travaux sur Hochelaga doivent débuter en juin 2020 et durer environ deux ans. Ils visent à élargir l’artère de quatre à six voies pour garantir la fluidité de la circulation durant les travaux de construction du tramway sur le boulevard Laurier. Ils pourraient «chevaucher un peu» les travaux majeurs en cours sur la route de l’Église située à proximité, a admis M. Normand.

En tout, la Ville veut acquérir l’équivalent d’une voie de circulation de 4 km (2 km de chaque côté). Les discussions, pour l’acquisition, ont débuté il y a un près d’un an et ont lieu avec des propriétaires commerciaux, privés et avec le gouvernement fédéral. Sauf exception, tout porte à croire que la Ville ne devra pas sortir l’arme de l’expropriation, a mentionné Rémy Normand.