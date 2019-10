Logement social: Labeaume convoite 10 terrains du fédéral en plus de celui de la Défense à Sainte-Foy

Régis Labeaume réclame un accès prioritaire à une dizaine de terrains inutilisés par le fédéral sur le territoire de la Ville de Québec pour y construire du logement social, incluant celui de la Défense nationale à Sainte-Foy convoité aussi par les Hurons.

Le maire de Québec a fait une nouvelle sortie médiatique dans le cadre de la campagne électorale fédérale, jeudi, pour interpeller les candidats fédéraux en leur demandant un «coup de pouce» supplémentaire en matière de logement social.

La Ville de Québec dit avoir déjà le feu vert pour aller de l’avant avec la construction de 1 000 logements sociaux supplémentaires, grâce à l’appui du gouvernement provincial notamment, mais il lui manque des fonds pour l’acquisition des terrains qui coûtent de plus en plus chers.

Régis Labeaume demande à Ottawa de créer un fonds dédié de 30 M$ pour l’achat de terrains. Il dit en avoir ciblé une vingtaine qui appartiennent au privé et il en a identifié onze qui pourraient être qualifiés d’«excédentaires» pour le gouvernement fédéral. La liste des terrains, situés principalement le long du tracé du futur tramway, n’a pas été dévoilée à la presse.

La priorité aux villes

«Le gouvernement fédéral, sur tout le territoire du pays, a des terrains qu’il n’utilise pas. Ce qu’on lui demande, c’est de rendre disponible ses terrains excédentaires et d’accélérer le processus pour que les villes soient le premier preneur. Quand le fédéral rend un terrain excédentaire disponible, ça prend des années avant que ça tombe dans les mains de quelqu’un», a déclaré le maire.

«Le plus intéressant, actuellement, c’est évidemment celui de la défense. C’est le plus grand et celui qui est le moins compliqué parce qu’il est prêt à bâtir. Je pense que des logements sociaux là, pour la Ville de Québec, ça serait pas mal mieux qu’un casino», a-t-il laissé tomber, décochant une nouvelle flèche au Grand Chef de la Nation huronne-wendat Konrad Sioui. Ce dernier avait pourtant rectifié le tir en assurant qu’il n’avait pas de projet de casino sur les terrains de Sainte-Foy.

Réaction de Konrad Sioui

Joint par Le Journal, Konrad Sioui a invité le maire à être un peu moins gourmand. «Régis, va chercher les dix autres (terrains) si tu veux mais tu ne peux pas tout ramasser et tout prendre», a-t-il réagi. «Le problème, c’est qu’il faut qu’il comprenne qu’il n’est pas tout seul. Le logement social, c’est le fondement de notre requête, a-t-il ajouté, se disant toujours confiant de convaincre le fédéral de lui céder les terrains de la Défense nationale.