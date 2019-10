Pat Cipollone protecteur de Donald Trump ou de la présidence?

La fonction de conseiller juridique de la Maison Blanche a été créée en 1943.

Je voulais attirer votre attention vers ce poste crucial au moment où le président Trump doit affronter une procédure de destitution. Vous devinez déjà que ce poste stratégique s'accompagne d'une grande pression puisque c'est au conseiller que revient la tâche de distinguer les activités professionnelles du président de ses activités partisanes. Depuis 2018 c'est à Pasquale A. (Pat) Cipollone qu'incombe cette lourde tâche.

Le président Trump se plaît à affirmer que Cipollone est son avocat et qu'il peut enfin compter sur un homme fort à ses côtés. Il avait vertement semoncé son prédécesseur Don McGahn. Le président semblait ignorer que le conseiller juridique protège la fonction avant l'homme. Ceux d'entre vous qui vous passionnez pour l'hisoire et la politique se souviennent peut-être qu'à l'époque du scandale du Watergate, le conseiller de Richard Nixon était John Dean. M. Dean avait à ce moment contribué à la dissimulation de l'affaire. Témoignant plus tard devant le congrès, il avait reconnu sa culpabilité et dénoncé d'autres membres de l'administration.

Vous imaginez sans peine que les différentes commissions de la chambre des représentants qui mènent l'enquête dans l'actuelle procédure de destitution ne manqueront pas de s'intéresser au travail de Cipollone. Le vénérable The Atlantic présentait plus tôt aujourd'hui un reportage bien documenté sur Pat Cipollone. On y avance déjà que Cipollone a participé à la discussion entourant la gestion de la transcription de l'appel entre le président américain et le président ukrainien. Le conseiller juridique aurait été en faveur de la divulgation du contenu de la conversation malgré l'opposition initiale du président: «Cipollone also advocated for the White House to publicly release its rough notes from the call, despite Trump’s initial opposition, the administration official told us. Cipollone declined to comment for this story.»

