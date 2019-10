[PHOTOS] Raptors à Québec: une touche finale réussie

Québec était bien en mode basketball, jeudi soir. Et les Raptors de Toronto ont comblé de brillante manière les bruyants 3336 amateurs entassés dans l’amphithéâtre du PEPS de l’Université pour acclamer les champions en titre de la NBA dans un match intra-équipe servant de dénouement à leur semaine de camp d’entraînement en sol québécois.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Présentation des joueurs, des jeux spectaculaires, des t-shirts souvenirs sur lesquels on pouvait lire «J’y étais», des cadeaux à la foule, la mascotte Raptor, une troupe de danse et une ambiance survoltée, la prestigieuse visite avait mis le paquet dans ce qui ressemblait davantage à une rencontre de saison régulière qu’à un exercice de routine à ce temps-ci de l’année.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Le groupe d’une vingtaine de joueurs scindés en deux avec les Blancs d’un côté et les Noirs de l’autre a été à même de constater que les Québécois étaient des amoureux du ballon orage. La troupe menée par les vétérans Pascal Siakam, Serge Ibaka et Fred VanVleet a eu le meilleur sur celle de leurs jeunes coéquipiers Chris Boucher et cie même si le résultat était bien secondaire.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Boucher, qui a grandi à Montréal, a été l’un des membres des Raptors les plus applaudis lorsqu’il a fait son apparition sur le terrain. À 26 ans, l’ailier tente de se tailler un poste régulier avec les Raptors après avoir dominé dans la G-League – le circuit de développement de la NBA – l’an passé.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

«Je n’ai pas vraiment été surpris. On connait tout le support du Québec. Les gens sont toujours là pour toi. Pour moi, c’était une bonne expérience d’être ici en revenant dans une ville où je n’étais pas venu depuis que j’étais jeune. Je veux dire merci à tous les fans qui étaient là», a souligné le Montréalais, réitérant son désir qu’une franchise de la NBA s’installe dans la métropole un jour.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Une note de «A+»

Heureux de débarquer à Québec, dimanche, l’entraîneur-chef Nick Nurse n’avait pas changé de discours au terme de ce séjour de cinq jours. Il a apprécié l’expérience au plus haut point. C’était la 12e fois que l’organisation tenait son camp à l’extérieur de l’Ontario.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

«C’était incroyable. Il y a beaucoup de positif à tirer. C’était un décor différent pour nous, les installations sont formidables. C’était de loin le meilleur match simulé que j’ai vu en sept ans depuis que je suis ici [avec les Raptors]. Il y avait toute une énergie dans l’édifice et les joueurs ont tout donné.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

«Évidemment, ce soir [hier soir], il y avait beaucoup de partisans qui faisaient du bruit, mais on pouvait se promener en ville sans se faire déranger et les joueurs pouvaient faire leurs affaires. C’est ce dont on a besoin. Pour tout, c’est un A + sans hésitation», a souligné le pilote des Raptors qui n’hésitera pas à suggérer à ses patrons de répéter l’aventure.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Dionne comblée

Pour la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne, ces paroles sonnaient comme de la musique à ses oreilles.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

«C’est un grand succès. Les gens sont contents, l’organisation est contente et je pense que c’est mission accomplie [...] De voir la foule qui a bien répondu comme ça, ça passe un message que la région de Québec est prête à accueillir des événements de grande envergure», a-t-elle déclaré.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Dionne et ses partenaires torontois dresseront un bilan au cours des prochaines semaines, mais «l’objectif est qu’ils reviennent. De voir des images du PEPS sur le site des Raptors, je trouve ça le fun».

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Les joueurs étoiles Kyle Lowry et Marc Gasol n’ont pas endossé leur maillot pour ce match intra-équipe. Les Raptors se sont envolés vers la Ville reine immédiatement après, eux qui partiront pour Tokyo samedi en vue d’une série hors-concours contre les Rockets de Houston.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Par ailleurs, un montant de 55 500 $ a été recueilli par le programme d'excellence du Rouge et Or grâce à la venue de ces géants du basketball.