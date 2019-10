Trudeau fouette ses troupes à Montréal

MONTRÉAL – Le chef libéral a revigoré ses candidats et militants de la région de Montréal, jeudi, au lendemain de son premier débat télévisé avec ses adversaires politiques.

Prenant la parole devant une foule conquise d’avance dans le quartier du Mile End, le premier ministre sortant Justin Trudeau est revenu sur les principales réalisations de son mandat à la tête du pays et a voulu se tourner vers l'avenir. «On a tellement de travail encore à faire, mais on reste positif et on continue d’avancer [...] J’ai besoin de vous», a-t-il lancé à ses troupes.

Il est revenu encore sur son message de la nécessité d’un «gouvernement qui va lutter contre les changements climatiques». Mercredi soir, lors du «Face-à-Face 2019» de TVA, la question environnementale s’est invitée à plusieurs reprises.

«Hier soir, c’était clair dans le débat qu’Andrew Scheer n’est pas là pour la lutte contre les changements climatiques. Ça prend un gouvernement qui va le faire», a-t-il expliqué.

«Andrew Scheer ne veut pas lutter contre les changements climatiques et le Bloc ne peut pas mettre en place un plan pancanadien», a-t-il ajouté.