Un enfant de 5 ans oublié dehors après la récréation

MIRABEL | Un père de famille blâme l’école primaire Prés fleuris, à Mirabel, pour avoir remarqué tardivement la disparition de son enfant de 5 ans après une période de récréation. Il a finalement été retrouvé sain et sauf, à 1,2 km de l'établissement.

À 14 h 20 lundi, les parents du petit Tommy Charette ont vécu toute une frousse lorsqu’ils ont reçu un appel de l’école pour leur signaler la disparition de leur fils. Dix minutes plus tard, on les avisait que l'enfant avait été retrouvé, a raconté mardi son père, Sylvain Charette, toujours sonné par l'événement.

L'enfant s'est attardé plus longtemps que les autres à l'extérieur lors de la récréation et, quand il a tenté d'entrer dans l'école, les portes étaient déjà verrouillées. Le garçon aurait donc enjambé une clôture, rejoint la rue Saint-Jacques, une artère achalandée de Mirabel, et abouti dans le stationnement du IGA Saint-Augustin, à 1,2 km de là. Une femme a alors amené le bambin à l'intérieur, et le directeur de l'épicerie a décidé de le ramener à l'école.

«Lorsqu’on a été contactés pour la première fois, mon garçon était déjà parti depuis un bon moment. S’il s’est rendu aussi loin... est-ce que l’administration a mis autant de temps pour prendre connaissance de sa disparition?» s'est questionné M. Charrette.

Deuxième fois

Ce n'est pas la première fois que les parents de Tommy sont déçus par l'établissement. Au début de l'année, le garçon aurait été oublié par la surveillance de l'école alors qu'il n'était pas présent pour prendre l'autobus scolaire, a expliqué M. Charrette.

«C’était beaucoup moins grave, en plus d’être seulement la deuxième journée d’école, donc on n’en a pas fait de cas. Mais là, ça va trop loin. Les enfants ne sont pas assez prioritaires pour l’école?» a-t-il dit, demandant des engagements de l'école et de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-îles afin d'éviter que la même histoire survienne à nouveau.

Dans un courriel envoyé au «24 Heures» mercredi, la conseillère en communication à la commission scolaire, Mélanie Poirier, a confirmé l’incident, en ajoutant qu’un plan de recherche avait été mis en place pour retrouver l’enfant lorsque sa disparition a été constatée.

«Il s'agit d'une situation qui a donné des sueurs froides tant à l'équipe-école qu’aux parents. Nous comprenons le sentiment d'inquiétude des parents, à la suite de cet événement [...]. Soyez assurés que nous sommes déjà à renforcer le plan de sécurité de cette école», a-t-elle dit.