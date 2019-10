Vente conclue pour le terrain du cimetière musulman à Québec

Après deux ans de démarches, la vente du terrain pour l'aménagement d'un cimetière musulman à Québec est finalement conclue.

Le comité exécutif de la Ville de Québec a finalement entériné cette semaine la conclusion de la vente du terrain qui accueillera le cimetière tant attendu par la communauté musulmane. L'offre d'achat finale a été acceptée et il ne reste maintenant plus qu'à obtenir l'approbation du conseil municipal, ce qui est une formalité, et à signer l'acte de vente chez le notaire.

La conclusion de la transaction avait été retardée par une multitude de démarches auprès du ministère de l'Environnement. On avait découvert sur le terrain situé en bordure de la rue Frank-Carrel des sols contaminés et on craignait aussi pour la contamination de la nappe phréatique, qui est haute dans ce secteur.

Finalement, le Centre culturel islamique a obtenu le feu vert du Ministère récemment, ce qui lui a permis de conclure la transaction de 270 000 $ avec la Ville de Québec.

On a cependant modifié légèrement les plans, en déplaçant légèrement vers l'ouest l'emplacement du terrain et du chemin d'accès.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, avait promis à la communauté musulmane de lui fournir un endroit pour les sépultures de ses défunts. Il avait pris cet engagement quelques mois après la tuerie à la Grande Mosquée, qui a eu lieu en janvier 2017.

Les travaux pourront donc démarrer sous peu. On devra transporter des dizaines de chargements de terre pour combler le site et assurer la protection de la nappe phréatique. Ensuite, le cimetière devrait être ouvert d'ici six mois, selon TVA Nouvelles.