RACINE, Yves

Est décédé entouré de l'amour des siens, au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Centre d'hébergement Jacques-Cartier, le 1er octobre 2019, à l'âge de 73 ans et 11 mois, Monsieur Yves Racine, époux de Mme Micheline Déry, fils de feu M. Siméon Racine et de feu Mme Rolande Boudreault (dites Rita) (2es noces feu Roland Blackburn), demeurant à Chicoutimi. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sont : le dimanche 6 octobre 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h., le salon sera ouvert à compter de 9 h,Il fut policier à la Sûreté municipale de Québec pendant 28 ans. Il était l'époux de Mme Micheline Déry, père aimant de ses enfants : Julie Racine (Éric Lafrance), Marie-Ève (Pascal Tremblay) et de ses petits-enfants : Vincent, Éloïse, Camille, Laurie, Sarah et Émy. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Claude Racine (Marie Picard), Bruno (Gaétane Savard), Claudine (André Maltais), Paul (Bernadette Bélanger), feu Henriette (feu Michel Auclair), Sylvie (Jean-Marc Allaire), feu Jean-Joseph (Marcelline Boulianne), Alain (Brigitte Tremblay), Rachelle Potvin (Sylvain Girard) ainsi que sa belle-famille, ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents, amis ainsi que ses collègues avec qui il a été policier pour la Sûreté municipale de Québec pendant 28 ans. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Jacques-Cartier pour leur empathie, leur soutien et les bons soins prodigués.