AMALGAM: un nouveau projet Logisco

Situé en bordure du cap surplombant la rivière Chaudière, dans le secteur Saint-Romuald à Lévis, l’AMALGAM abrite 70 logements répartis sur quatre étages dans un concept tout à fait novateur: il vise la mixité des générations et propose des espaces adaptés tant pour les jeunes familles que les aînés. «L’AMALGAM représente un premier projet multigénérationnel pour LOGISCO, a souligné Michel Parent, président du groupe immobilier. Tout a été pensé pour créer un milieu de vie privilégiant la cohabitation des jeunes familles, des parents et des grands-parents. Il s’agit d’un très bel ajout à notre portefeuille immobilier!»

Aménagé dans un environnement entre ville et nature et offrant des espaces communs conviviaux, notamment une magnifique terrasse sur le toit avec vue sur les ponts, des modules de jeux et des jeux d’eau, l’AMALGAM rassemble les familles et offre une qualité de vie inégalée. La période de prélocation est en cours. Les premiers locataires pourront s’y installer dès juin 2020.