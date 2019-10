Bob Gainey: la sainte paix

En fait, ce n’est pas vraiment une biographie. Dryden a demandé à Scotty de choisir les huit plus grandes équipes qu’il ait vues de son vivant. Le livre s’articule autour de ces huit équipes. À la fin, Bowman choisit sa plus grande formation. Il me l’a dit, mais je respecte l’embargo : « Ken m’a appelé il y a trois ans. Il m’a parlé de son projet. Ça ne m’intéressait pas vraiment. Il a persévéré et finalement, j’ai accepté de me mettre au travail avec lui. Il m’appelait les mardis et jeudis et les sessions duraient deux ou trois heures. On a suivi cet horaire pendant cinq mois. Je suis très heureux du résultat. » Comment est la traduction française ?