Danger de comparer les enfants entre eux

Lorsqu’on était petites, ma sœur et moi, ma mère cousait les vêtements qu’on portait pour aller à la messe le dimanche. Ce qui faisait dire aux gens qui nous croisaient : « Y sont donc bien habillées ces deux petites filles-là ! » Et ensuite, à l’intention de ma sœur qui était toute joufflue avec de longs boudins soyeux : « Es-tu belle celle-là ! »

Pendant qu’à moi, toute maigrichonne, la peau blême comme une face de carême et les cheveux coupés à la garçonne, on ne disait rien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les remarques sur ma sœur et le « non-dit » sur moi me blessaient profondément. J’ai toujours pensé que les gens ne devaient pas être très intelligents pour agir ainsi. Comment peut-on être assez stupide et imbécile pour ne pas savoir que pareil comportement, ça blesse un enfant ?