Depuis 23 ans, les plus grands chefs de Québec s’unissent afin de proposer aux convives une expérience inoubliable au profit de la Croix-Rouge. Ce soir, au Fairmont Le Château Frontenac, dès 17 h 30 pour le cocktail, ils seront de nouveau réunis pour la 23e Expérience gastronomique sous la coprésidence d’honneur de Denis Dubois, président et chef de l’exploitation Desjardins Groupe d’assurances générales, et Christian Fournier, chef de l’exploitation La Capitale assurances générales. Les fonds amassés lors de cette soirée permettent de venir en aide directement aux personnes touchées par une situation d’urgence, et ce, dès les premières heures suivant l’événement.

Beau souvenir

Bravo à Denis Tessier qui a réalisé, le 10 septembre dernier, un trou d’un coup au trou numéro 7, du Parcours Bleu, avec son fer 6 (163 verges) du club Le Grand Portneuf. Ça valait bien un autoportrait. Sur la photo, de gauche à droite : les témoins Marcel Poirier et France Jalbert ; le chanceux Denis Tessier et Yvan Godin, le 3e témoin.

Chef d’un jour...

L’ex-restaurateur Beppino Boezio n’a pas perdu la main depuis la fermeture de son restaurant La Crémaillère, en janvier 2016. Recyclé en importateur de vins de sa région natale (le Frioul), Beppino n’a pas hésité à se glisser en cuisine au club de golf de Cap-Rouge pour préparer le repas qui suivait son traditionnel tournoi de golf le 24 septembre dernier. Le plat principal était composé de côtes de cerf, sauce grand veneur, accompagnées de quelques « larmes » de vin rouge du Frioul. Sur la photo, de gauche à droite : Beppino Boezio, chef d’un jour, et l’excellent chef Bruno Tremblay, du club de golf de Cap-Rouge.

Donnez au suivant

La 3e présentation de l’événement « Pédalons avec Louis contre l’obésité », le 14 septembre dernier, a permis de remettre 6500 $ à la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et à son Fonds de chirurgie de l’obésité. Une quinzaine de cyclistes ont effectué des parcours de 80 et 90 km par une température maussade. Grâce à une opération subie à l’IUCPQ en 2011, Louis Fréchette a perdu 230 livres et a pu retrouver une qualité de vie à laquelle il n’aspirait plus. De gauche à droite, sur la photo : Louis Fréchette, organisateur de l’événement ; Laurence Lacroix, chargée de projets à la Fondation IUCPQ ; et René Bégin, chef de direction chez Lemieux Nolet, président d’honneur de l’activité.

Nouveaux champions

L’importateur de vins Beppino Boezio et l’agent immobilier Michel Duclos ont à nouveau montré leurs excellents talents d’organisateurs lors de la présentation du Bepp Open 2019 au club de golf de Cap-Rouge, le 24 septembre dernier. Présenté sous un ciel gris et menaçant, accompagné de vents forts et d’une température avoisinant les 10 degrés Celsius, la victoire, parmi les 12 quatuors (triés sur le volet) qui luttaient pour la première place, est revenue au quatuor composé, de gauche à droite sur la photo, d’Aldo Kavcic, Jacques Lavoie, Daniel Guimond et Louis St-Hilaire. Ils ont devancé par 6 points notre quatuor (André Jolicoeur, Guillaume Gagnon, Rocco Cortina et moi-même) qui a encore dû cette année se contenter de la 2e place. Bravo aux nouveaux champions !

Anniversaires

Me Sylvie Tremblay (photo), notaire chez Tremblay Cossette Gaudreau et Associés... Josée Cheïkha, propriétaire des boutiques du Groupe Cheïkha... Denis Desharnais, président de Desharnais pneus et mécanique, 61 ans... Denis Fortin, président du comité organisateur du Gala de l’Athlète de Québec... Stephen Faulkner, auteur-compositeur-interprète québécois, 65 ans... Julien Clerc, chanteur français, 72 ans.

Disparus

Le 4 octobre 2014. Jean-Claude Duvalier (photo), 63 ans, ancien président haïtien de 1971 à 1986... 2016. Jim Parrott, 74 ans, chirurgien retraité et homme politique canadien (Nouveau-Brunswick)... 2015. Neal Walk, 67 ans, ex-joueur de la NBA... 2013. Christian Gailly, 70 ans, écrivain français, auteur d’une quinzaine de romans... 2011. Claude Dufresne, 88 ans, journaliste et romancier français... 1970. Janis Joplin, 27 ans, chanteuse américaine.