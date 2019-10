Football collégial: un match crucial pour le Notre-Dame contre les Élans

Le campus Notre-Dame-de-Foy jouera gros samedi soir alors qu’il accueillera les Élans de Garneau.

Au-delà d’une autre bataille régionale qui a toujours une saveur spéciale, le Notre-Dame (2-4) a un urgent besoin de retrouver le sentier de la victoire s’il veut se glisser dans la dance d’après-saison avec seulement trois parties au calendrier.

«C’est un match des séries éliminatoires, a affirmé l’entraîneur-chef Marc-André Dion. On n’a pas le droit de perdre d’ici la fin de la saison si on veut être en bonne position pour les séries éliminatoires. Comme j’ai dit aux joueurs après le dernier match, on a bien fait contre le Vieux Montréal et André-Grasset, mais les victoires morales ne donnent pas grand-chose et ne font pas avancer au classement. On doit arrêter de passer près.»

Dion s’attend à un petit extra de ses finissants. «On devrait voir les vétérans animer par un sentiment d’urgence, a-t-il indiqué. Nous avons un bon groupe de finissants et j’espère voir ce sentiment d’urgence de leur part.»

Bonne nouvelle dans le camp du Notre-Dame, les trois quarts-arrières participent aux entraînements. Blessé contre le Vieux Montréal, le vétéran Raphaël Latulippe a obtenu le feu vert pour revenir au jeu. «C’est une bonne nouvelle, mais la position de quart-arrière est-elle vraiment notre faiblesse, a questionné Dion qui disait ne pas avoir statué sur l’identité de son partant. Nous avons marqué 42 points à Grasset samedi dernier. On doit arrêter la course, ce que nous avons eu de la difficulté à faire depuis le début de la saison.»

Du côté des Élans (4-2), ils tenteront de rebondir après avoir subi un revers de 19-17 face aux Titans de Limoilou, samedi dernier à la maison, dans un match où ils étaient privés du quart-arrière Tristan Blais et du porteur de ballon Émile Malenfant.

«Après la contre performance de la semaine dernière, les gars ont hâte de jouer, a résumé l’entraîneur-chef Claude Juneau. On a connu une bonne semaine d’entraînement. Il faudra protéger le ballon et gagner la bataille des revirements. En défensive, il faudra limiter les jeux explosifs.»

Titans-Géants

À Limoilou, les Titans (4-2) accueilleront les Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu (3-3). «Avec une victoire, on prendrait une très bonne option sur la présentation d’un match de séries à domicile, a souligné l’entraîneur-chef Dave Parent. C’était l’objectif en début de saison et ça serait très plaisant de le réaliser avant la pause de la semaine prochaine.»

Une victoire des Titans combinée à une défaite des Cheetahs de Vanier qui vont se frotter aux Cougars du Collège Champlain permettrait à Limoilou d’accueillir un match à la maison pour la première fois de son histoire en Division 1.

Parent aime ce qu’il voit de sa troupe. «On a retrouvé notre identité, a-t-il expliqué. Nous sommes physiques dans les trois phases de jeu; nous sommes méthodiques et on joue 60 minutes. On court bien, mais nous sommes aussi capables de faire mal à l’adversaire par la passe.»

De leur côté, les Faucons de Lévis-Lauzon (1-5) recevront, samedi soir, la visite des Phénix d’André-Grasset (6-0).