Hébergement des prêtres pédophiles par leurs communautés : l’évêque de Saint-Jérôme réagit au reportage de «J.E.»

Un haut placé de l’Église a fourni des explications vendredi au questionnement soulevé par le reportage de «J.E.» la veille au sujet des soins et de l’hébergement que les communautés religieuses continuent d’assurer aux prêtres pédophiles.

«Quand ton enfant fait quelque chose de pas correct, il y a un jugement, il y a une sentence et ça demeure ton enfant, illustre l’évêque du diocèse de Saint-Jérôme, Raymond Poisson. Alors, tu t'en occupes! En même temps, tu n'appuies pas ce qu'il a fait! Et tu ne peux pas en être totalement responsable!»

Mgr Poisson souligne que «c'est la situation dans laquelle se trouve une famille religieuse par rapport à un de ses membres».

Jeudi, l’enquête de «J.E.» a permis d'établir que le prêtre Jean Pilon, reconnu coupable d'actes de pédophilie par la justice, loge dans une résidence de Joliette qui appartient aux Clercs de Saint-Viateur.

L’homme, qui se remet d'une opération au coeur, profite de tous les services, y compris les soins de santé privés offerts par des médecins et des infirmières. Les victimes du père Pilon avaient dénoncé ses conditions de vie au sein de la congrégation.

Lorsque «J.E.» a rejoint le père Pilon, il était dans l'infirmerie du centre d'hébergement à Joliette. Il s'apprêtait à célébrer une messe pour les religieux en convalescence.

Raymond Poisson affirme que lorsque les nouvelles règles dictées par le pape concernant les prêtres abuseurs entreront en vigueur, en mai prochain, ce ne sera plus possible.

«Ça veut dire qu’au niveau du ministère, c'est-à-dire du travail du prêtre, si on peut parler comme ça, il y a quelque chose de radicalement changé une fois qu'il y a une reconnaissance de culpabilité. On ne peut plus continuer.»