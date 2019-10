Jean-Philippe Dion, fier de faire une différence

L’animateur et producteur de La vraie nature, Jean-Philippe Dion, était de passage à Québec cette semaine à titre de porte-parole du Réseau Avant de Craquer, qui aide les membres de l’entourage de personnes atteintes de maladies mentales, comme la famille et les amis. Il prononçait une conférence de sensibilisation visant à amener le plus grand nombre de personnes à se voir comme des éléments positifs dans le rétablissement de proches souffrants et à se donner des outils pour mieux intervenir et faire partie de la solution.

Le Réseau Avant de Craquer