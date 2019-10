Le troisième lien «n'existe pas» selon Trudeau

Les gens de Québec n'ont pas pu en savoir davantage sur les positions du chef libéral Justin Trudeau sur les dossiers régionaux, dont celui du troisième lien, un projet qui «n'existe pas», selon lui.

Le chef des troupes libérales était de passage dans la capitale ce matin, mais les électeurs n'ont pas appris de nouveau sur ses positions face à divers enjeux régionaux.

Questionnés sur ses intentions sur le projet de troisième lien, Justin Trudeau a indiqué qu'«on ne peut pas prendre une position sérieuse sur un projet qui n'existe pas, même pas sur papier encore».

Il affirme qu'il sera présent pour appuyer les priorités des villes et du gouvernement du Québec, mais a refusé de se mouiller pour le projet de tunnel en particulier tant qu'il ne lui est pas présenté.

M. Trudeau ne s'est pas engagé davantage concernant les anciens terrains militaires de Sainte-Foy, qui sont convoités à la fois par la Ville de Québec et la nation huronne-wendat, qui veulent y installer des logements. «On est dans un processus. On travaille avec tous les partis intéressés. On va trouver une façon d'avancer.»

Quant au dossier du pont de Québec, il estime que ce n'était pas une erreur de s'engager à régler dans les premiers six mois de son élection, alors que l'impasse n'est pas encore résolue. Il a mis toute sa confiance envers le nouveau négociateur nommé il y a quelques semaines, Yvon Charest. «C'était une situation extrêmement compliquée sur laquelle le gouvernement conservateur pendant 10 ans n'avait rien fait. On est enfin arrivé à une voie où le maire et la province sont optimistes qu'on va pouvoir arriver à une solution pour la ville de Québec. J'ai confiance qu'on va pouvoir régler bientôt cet enjeu-là.»

Il estime que la meilleure façon remporter des sièges dans la région est de continuer de marteler son message pour l'environnement. «Les gens à Québec comprennent à quel point c'est important de créer une économie forte tout en protégeant l'environnement.»

Il a répété que ses adversaires conservateurs n'ont «aucun plan» à ce sujet et ont l'intention de défaire ce qui s'est fait au cours des dernières années pour la protection de l'environnement.