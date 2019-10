L’envers du décor de «Passe-Partout»

MONTRÉAL – Dire que l’équipe de la réédition de «Passe-Partout» était attendue de pied ferme, en février dernier, relève de l’euphémisme. Et affirmer qu’elle a gagné son pari en est un aussi.

En font foi les parts de marché de 19 % récoltées par Télé-Québec auprès des poussinots et des poussinettes de 2 à 11 ans l’hiver dernier, les deux Gémeaux remportés par l’émission en septembre (dont celui du premier rôle masculin: jeunesse décerné à Jean-François Pronovost), les produits dérivés éducatifs qui inondent déjà les magasins (livres, casse-têtes, jeu de mémoire, boîte à devinettes, peluche du phoque Biscuit) et les innombrables publications sur les réseaux sociaux de parents attendris de constater l’affection de leurs chérubins pour Passe-Partout et sa bande.

L’engouement pour la nouvelle version du classique jeunesse est si important qu’une troisième saison, attendue à l’automne 2020, a déjà été confirmée par Télé-Québec, alors que la deuxième – bonifiée d’un épisode supplémentaire par semaine, le jeudi – ne débute que le 7 octobre.

«Je pense que le succès est égal à la qualité du résultat livré, mais on est partis d’un produit exceptionnel, a dit Joceline Genest, productrice de «Passe-Partout» chez Attraction Images. On est partis des 125 premiers épisodes originaux, qu’on a mis au goût du jour en gardant l’ADN de "Passe-Partout". Ce travail a été formidable, parce qu’on était avec des collaborateurs exceptionnels, tant au contenu qu’à la réalisation.»

«"Passe-Partout", c’est le joyau de Télé-Québec, a poursuivi Joceline Genest. On avait ça entre les mains, et on ne voulait pas l’abimer. Ça répond aux mêmes besoins que ça comblait il y a 40 ans, mais de manière actualisée.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Un fou rire mémorable

Quand on demande à Élodie Grenier (Passe-Partout), Jean-François Pronovost (Passe-Montagne) et Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) de raconter un fou rire mémorable survenu lors d’un tournage de «Passe-Partout», les trois comédiens s’accordent à relater la même anecdote... et sont secoués d’hilarité en se la remémorant!

«On faisait du dessin, je devais me coucher sur une grande feuille de papier et les filles devaient tracer le contour de mon corps, a expliqué Jean-François Pronovost. Passe-Carreau devait dire une réplique du genre: "Wow, c’est super beau, ça te ressemble vraiment, Passe-Montagne!". Mais le dessin avait vraiment l’air d’un gros bonhomme patate! C’était tellement laid! Ça nous a pris 10 minutes pour réussir à faire la scène sans rire, parce que tout le monde sur le plateau était plié en deux!»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Leurs souvenirs de Passe-Partout

Qui dit «Passe-Partout» dit inévitablement «souvenirs». Quelles images les principaux interprètes conservent-ils dans leur mémoire en lien avec la première mouture?

«J’ai vu les reprises de la deuxième génération, et je me souviens d’avoir beaucoup aimé Alakazou, a détaillé Jean-François Pronovost. Récemment, j’ai entendu une chanson qu’Alakazou chantait à Cannelle et Pruneau, qui a été adaptée pour que ça soit Passe-Carreau qui la chante, dont les paroles parlent de coccinelles. Dès que je l’ai reconnue, il y a un petit garçon en moi qui s’est mis à danser! (rires)»

«La scène de la tente, qu’on a dû refaire, m’avait marquée, a renchéri Gabrielle Fontaine. Parce que les personnages n’étaient pas dans leur studio habituel. Passe-Carreau faisait des étirements, et les deux filles pourchassaient Passe-Montagne en courant autour de la tente. Je me souvenais de cette scène par cœur quand on l’a tournée!»

«La seule qui me vient à l’esprit, c’est la scène avec le gros nez et le gros œil, sur fond noir, a ajouté Élodie Grenier. Je pense que ça me faisait un peu peur, quand j’étais petite! (rires) Mais ça me surprendrait que ça effraie des enfants cette année.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La deuxième saison

La deuxième saison de «Passe-Partout», qui s’amorce lundi prochain, comptera 40 épisodes, dans lesquels on pourra notamment entendre neuf chansons de la première génération («Les métiers», «Laisser sa trace», «Le fantôme blanc», «Le plus bel arc-en-ciel» etc.) et six nouveaux contes de Grand-Mère (Danielle Proulx).

On verra entre autres Cannelle et Pruneau supplier leurs parents d’adopter un chien, Passe-Partout se démarquer au hockey et Passe-Montagne être jaloux de ses aptitudes.

Cannelle attrapera la varicelle et Passe-Partout racontera la fois où elle a reçu un vaccin. On aura aussi droit à un rendez-vous spécial de Noël.

«Passe-Partout», du lundi au jeudi, à 18 h, à Télé-Québec, dès le 7 octobre.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le saviez-vous?

• Les tournages de «Passe-Partout» se divisent en cinq blocs distincts: les fantaisistes (les trois «Passe», Grand-Mère et Fardoche), les marionnettes, Alakazou, Zig Zag et les vignettes mettant en scène de «vrais» enfants. Aux dires de Joceline Genest, productrice de «Passe-Partout» chez Attraction Images, les petits téléspectateurs raffolent de ces dernières capsules, dans lesquelles ils se reconnaissent.

• Tous les enregistrements en studio, y compris les portions des marionnettes et l’écran vert qui sert de toile de fond aux segments de Grand-Mère, ont lieu dans un immeuble de l’avenue Letourneux, à Montréal. La ferme de Fardoche (Widemir Normil), elle, est en réalité campée à Godmanchester, en Montérégie, à 90 minutes de Montréal. Quant aux scènes d’enfants «réels», elles sont captées dans à peu près toutes les régions.

• Tous les objets utilisés dans «Passe-Partout» sont fabriqués par les accessoiristes de l’émission. Qu’il s’agisse d’une poule en chocolat que Passe-Montagne envisage de dévorer ou d’une figurine-jouet de Cannelle et de Pruneau, tout est conçu «à l’interne», car il est interdit de faire la promotion d’articles du commerce dans des séries pour enfants.

• Lorsqu’elles ne sont pas en activité, les marionnettes sont remisées dans des armoires fermées à clé, car ne manipule pas Cannelle, Pruneau et leur entourage qui veut! Tant de fioritures ornent les personnages qu’un doigté particulier est nécessaire pour les faire bouger ou ne serait-ce que les transporter. Lorsque les tournages sont terminés, leur créateur, Jean-Guy White, les rapporte chez lui pour les protéger de tout assaut ou intempérie.

• Le décor des marionnettes est très particulier: chaque élément (lit, sofa, table, etc.) est surélevé, pour permettre aux marionnettistes de bouger aisément au sol.