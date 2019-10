Les conservateurs plus populaires chez les hommes âgés, le NPD chez les jeunes femmes

Si les conservateurs et les libéraux font la course en tête dans les intentions de vote depuis le début de la campagne, c’est loin d’être le cas dans tous les groupes de la population. Alors que chez les jeunes femmes, le NPD dépasse le Parti conservateur, ce dernier a une bonne longueur d’avance chez les hommes plus âgés, révèle une nouvelle étude.

En fait, si seuls les hommes de 35 ans et plus avaient le droit de vote, le parti d’Andrew Scheer formerait fort probablement un gouvernement majoritaire, peut-on déduire de trois coups de sonde menés par la firme Ipsos pour le compte de Global News.

En effet, pas moins de 43 % des répondants masculins qui ont entre 35 et 54 ans ont dit appuyer les conservateurs. Le niveau d’appui est semblable pour les hommes de plus de 55 ans.

Dans ces deux catégories, les libéraux de Justin Trudeau ont un retard de 10 points sur les conservateurs. Le NPD, lui, peine à franchir le cap des 10 %.

Chez les hommes qui ont entre 18 et 34 ans, le portrait n’est toutefois pas le même. Dans cette catégorie, le Parti libéral devance légèrement les conservateurs, à 35 % contre 31 %. Le Nouveau Parti démocratique fait relativement mieux dans ce groupe d’électeurs avec 16 % d’appuis.

Quand on s’intéresse de près aux intentions de vote dans cette tranche d’âge, ce sont toutefois les chiffres pour les femmes qui surprennent le plus. Les libéraux sont en avance chez les électrices féminines âgées de 18 à 34 ans, mais ce n’est pas le Parti conservateur qui vient en seconde position dans ce cas-ci. À 27 %, le NPD de Jagmeet Singh est devant la formation politique d’Andrew Scheer, qui récolte 24 %.

Malheureusement pour le parti de gauche, leurs bons chiffres tendent à fondre chez les femmes avec l’âge. On remarque l’effet inverse pour les conservateurs. Rendues à 55 ans et plus, elles sont presque aussi nombreuses à soutenir les conservateurs que les hommes de la même génération.

«Ce que ça me dit, c’est que les femmes deviennent vraiment plus conservatrices à mesure qu’elles vieillissent et rattrapent en quelque sorte les hommes en ce qui concerne leur propension à voter pour le Parti conservateur», a conclu Sean Simpson, vice-président d’Ipsos.

La maison de sondages s’est par ailleurs penchée sur les raisons qui pouvaient expliquer de telles différences en fonction de l’âge et du sexe.

Selon son étude, qui a été réalisée auprès de 5551 Canadiens en ligne et par téléphone, les femmes donnent en général plus d’importance aux enjeux sociaux, alors que les hommes sont plus préoccupés par les questions économiques.

«Les femmes ne sont pas aussi inquiètes au sujet [du déficit et de la dette] et nous voyons pourquoi le Parti conservateur parle à plusieurs reprises de déficits et d’équilibre budgétaire, car il excite les hommes baby-boomers qui sont susceptibles de sortir pour voter le jour de scrutin», a analysé Sean Simpson, en entrevue à Global News.