Les sorciers ont pris le contrôle du Vieux-Québec

Vous rêvez de sorcellerie et d’entrer dans ce monde magique, mystérieux et intrigant ? La Société des Sorciers du Québec ouvre ses portes en fin de semaine, par l’entremise des familles fictives Duretête, Tournetrèfles, Sageâme, Longuevue et Surveinard.

Nouvel événement lancé, vendredi, entre 11 h et 16 h, les Sorcelleries de Québec offrent une immersion dans leur monde aux sorciers en herbe et en devenir.

Le parc de l’Esplanade, aux abords de la rue D’Auteuil, dans le Vieux-Québec, sera transformé, jusqu’à dimanche, en village ensorcelé.

Soirée immersive au Château Photo Stevens LeBlanc

Il y aura des activités d’initiation, des récits amalgamant le fantastique et l’histoire réelle du Québec, des ateliers, dont un sur la fabrication de baguettes magiques, des cours de magie, des marchands d’objets singuliers et la présence de hiboux. L’entrée est gratuite, et les costumes sont suggérés.

La salle de bal du Château Frontenac deviendra pour l’occasion, ce soir, à 20 h, l’École de sorcellerie de Fort-Diamant. Un peu comme le collège Poudlard, que l’on retrouve dans l’univers de Harry Potter.

Une soirée immersive où les participants épauleront les familles de sorciers pour contrer une force obscure. Il y aura de la musique, des potions magiques, avec ou sans alcool, et un concours de costumes. Cette soirée, ouverte aux 11 ans et plus, est payante.

Un souper trois services, avec un nombre de places limité, est aussi proposé à 18 h. Au menu, entrée ragoûtante aux petites bestioles oignonnées, le volatile de Jupiter et un verre de vin, un tombez dans les pommes sans sortilèges et des élixirs digestifs.