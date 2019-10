Lettre aux femmes qui méprisent les hommes

Ces femmes-là se pensent mieux que l’homme qu’elles méprisent, alors qu’elles sont pires que lui. Pendant qu’elles font preuve d’une incroyable méchanceté, elles se pavanent en exhibant leur peine et en espérant qu’on les plaigne. Un tel comportement dénote qu’elles ont un courant d’air au-dessus des épaules et qu’il est urgent qu’elles se fassent soigner.

J’ai toujours eu le plus grand respect pour les gens qui expriment une douleur légitime et je ne me suis jamais permis de les juger. Vous devriez vous rappeler que l’amour est la plupart du temps aveugle au niveau de la raison, et vous méfier de poser, comme vous le faites, des jugements de valeur inappropriés.