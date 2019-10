Marathon SSQ de Québec: 9000 coureurs attendus

Du 11 au 13 octobre, plus de 9000 coureurs s’élanceront sur le magnifique parcours du Marathon SSQ Assurance de Québec. Un de vos proches sera parmi eux? Profitez-en pour vivre une expérience accompagnateur hors du commun.

À l’Expo Je Cours Qc, rendez-vous au kiosque Accompagnateur, où vous obtiendrez un itinéraire personnalisé. Deux applications incontournables à télécharger également: Motigo, propulsée par l’Office du tourisme de Québec, qui vous permet d’enregistrer un message personnalisé pour votre coureur, et RTRT.me, pour le suivre en temps réel. Au kiosque Saucony, vous pourrez aussi fabriquer une pancarte d’encouragement.

De l’animation sera également organisée sur le parcours, dont une quinzaine de prestations musicales, des menus spéciaux dans les restaurants, différentes attractions touristiques à redécouvrir et plus encore!

Rappelons que le Marathon propose différentes épreuves, dont le Marathon de 42,2 km SSQ, le demi-marathon de 21,1 km, le 10 km, le 5 km de la santé SSQ Assurance et la Course des jeunes Méga Parc. L’événement attend plus de 30 000 visiteurs sur un site enchanteur qui traverse les plus beaux quartiers de la ville: Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vanier, Vieux-Limoilou, Montcalm et Sillery.