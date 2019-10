Rentrée réussie pour Kotkov et les Sags

Après avoir joué leurs quatre premiers matchs de la saison sur la route, les Saguenéens de Chicoutimi étaient fin prêts à performer devant leurs partisans. Grâce à trois buts en première période, dont deux de Vladislav Kotkov, les Sags ont remporté un match intense face aux Mooseheads de Halifax, vendredi soir, par la marque de 4 à 1.

Il y avait de l’ambiance dans l’air au Centre-Georges-Vézina, tant dans les estrades que sur la glace pour ce premier match de la saison. En plus de plusieurs solides coups d’épaules de part et d’autre, parfois à la limite de la légalité, les deux équipes ont offert un spectacle relevé aux 4129 spectateurs réunis au domicile des Bleus.

«Je suis content de la façon dont on est sorti. Il y avait beaucoup de distractions et on se demande toujours de quelle façon les joueurs vont réagir. Ce soir on a fait preuve de beaucoup de maturité malgré tout ce que entourait la partie», a déclaré l’entraineur-chef des Sags Yanick Jean après la partie.

Du grand Kotkov!

À se fier à son travail acharné lors de la partie d’hier, Vladislav Kotkov a semblé s’ennuyer de jouer avec les Sags et ce sont ses adversaires qui ont écopé. Alors que le match n’était vieux que de quelques minutes, celui qui disputait un premier match cette saison dans l’uniforme bleu et blanc a déjoué le gardien des Mooseheads, Cole Mclaren, avec un tir du revers entre les jambières. Quelques minutes plus tard, le numéro 23 a inscrit son deuxième du match grâce à son bon travail autour du filet. Hendrix Lapierre a été complice sur les deux buts du russe.

Shank se signale

Si les Mooseheads n’ont inscrit qu’un seul filet, le grand responsable est sans aucun doute le portier des Sags, Alexis Shank, qui a affiché ses couleurs tôt en première période. Alors que l’espoir du Canadien Samuel Houde était au cachot, les joueurs de l’entraineur Jean-Jacques Daignault se sont butés à un gardien en pleine forme. Après un bel échange à quatre en zone offensive, le gardien des Bleus a fait un superbe arrêt de la jambière à la suite d’un déplacement, préservant alors le pointage de 0 à 0.

Fait plutôt rare, Shank a aussi fait sentir se présence avec l’avantage d’un homme. Alors que les siens évoluaient en avantage numérique, Houde (3) en a profité pour inscrire un troisième but en avantage numérique depuis le début de la saison, les seuls buts de l’équipe en telle situation.

Toujours en attente...

En quête de son premier but dans son nouvel uniforme, Rafaël Harvey-Pinard a connu une bonne rencontre. Le capitaine a obtenu deux bonnes chances de marquer, sans pour autant déjouer la vigilance du gardien des Mooseheads.

Pour sa part, le défenseur Artemi Kniazev n’était pas encore en uniforme pour les Bleus, lui qui est toujours au camp des Sharks de San Jose pour soigner une blessure. L’entraineur des Sags, Yanick Jean, assure qu’il sera de retour avec l’équipe lorsqu’il sera rétabli.