Signature Maurice Tanguay a 25 ans

Pour souligner en grand ses 25 ans, la grande famille Tanguay a dévoilé jeudi sa toute nouvelle collection de meubles exclusifs signés Maurice Tanguay. Designers, artistes peintres et représentants de compagnies spécialisées en ameublement étaient de la fête. Les célébrations de jeudi ont aussi donné lieu à un autre événement: l’inauguration officielle de la galerie d’art Espace Signé, aménagée à même le magasin. Plus de 25 000$ en prix de présence ont été gagnés.

«Toujours dans le désir d’aller plus loin, notre ambition était de posséder une collection exclusive que nous pourrions offrir à notre clientèle, pour que leur décor demeure unique, a déclaré monsieur Charles Tanguay, vice-président ventes et finances. Sa création n’aurait jamais été possible sans la fidélité et la confiance de nos clients, qui auront guidé nos choix pour obtenir ce superbe résultat.»