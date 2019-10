Soirée des Leaders en soutien à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin le 23 octobre

La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin tiendra sa quatrième Soirée des leaders le mercredi 23 octobre prochain, au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Sous la coprésidence d’honneur de M. Denis Dubois, premier vice-président Assurance de dommages du Mouvement Desjardins, et de M. Normand Lord, président et chef de la direction de Stace, cette soirée réunira plus de 500 personnalités de Québec. Elle permet à la Fondation de recueillir des fonds pour soutenir la mission de la Maison Michel-Sarrazin. Les billets sont vendus au coût de 350$ et à moitié prix pour les 35 ans et moins.

L’animation de cette soirée présentée par CGI en collaboration avec TVA a été confiée au chroniqueur et homme d’affaires François Gariépy et à l’animatrice de Salut Bonjour Weekend, Ève-Marie Lortie. L’auteure-compositrice-interprète Pascale Picard, qui agit à titre de porte-parole de l’événement, offrira des prestations musicales.

Rappelons que la Maison Michel-Sarrazin accompagne dignement jusqu’à la fin les personnes atteintes de cancer. Plus de 10 000 patients ont à ce jour bénéficié gratuitement des services de soins palliatifs de la Maison Michel-Sarrazin. Les sommes recueillies par la Fondation sont importantes pour l’organisme parce qu’elles permettent d’assurer la gratuité des soins et des services qui y sont offerts aux personnes atteintes de cancer, en phase palliative ou terminale. Chaque année, la Fondation doit amasser près de 4 M$ pour que la Maison puisse poursuivre sa mission.