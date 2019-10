Sorcelleries de Québec: de la magie dans l’air jusqu’à dimanche!

Pleins feux sur le monde des sorciers! Avec Marie-Christine, visitez le village ensorcelé installé au parc de l’Esplanade jusqu’à dimanche, à l’occasion de la Fête des Sorciers. Apprentis sorciers et sorciers confirmés pourront se costumer et s’y adonner à une foule d’activités: fabrication de baguettes, histoires à dormir debout, cours de magie, personnages mystérieux et hiboux... Près d’une dizaine d’ateliers seront offerts. Costumez-vous et venez découvrir votre clan parmi les cinq maisons de sorciers du village: Duretête, Tournetrèfles, Sageâme, Longuevue et Surveinard. Les membres de votre famille et vous êtes conviés à répondre à un sondage à partir du site web de l’événement. À votre arrivée au village, à l’intérieur du pavillon, vous apprendrez à quel clan vous appartenez. L’entrée à la Fête des Sorciers est gratuite.

Demain, les plus fervents amateurs de sorcellerie arboreront leur plus beau costume et iront au Bal des Sorciers, une expérience immersive qui se tiendra au Château Frontenac. Il est encore possible d’acheter des billets pour participer à la soirée uniquement, qui débutera à 20 h. Au programme: animation, créatures magiques, DJ, danse et rencontres inattendues.

Il s’agit de la toute première édition de cet événement aussi fascinant qu’amusant. Deux concours sont également tenus dans le cadre des Sorcelleries de Québec: un concours de costumes et un concours d’affiches magiques. Plusieurs prix sont à gagner.