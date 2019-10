Un 3e revers d’affilée pour Baie-Comeau

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a encaissé une troisième défaite consécutive, vendredi soir, quand il a baissé pavillon 7-2 devant les Eagles du Cap-Breton.

Les Nord-Côtiers n’ont pas eu trop le temps de réagir face à des visiteurs imposants, qui ont vite donné le ton au match avec une poussée de trois buts dès la période initiale.

Bénéficiant des largesses défensives des locaux et de leur gardien de but Dakota Lund-Cornish (victime de trois buts sur sept lancers), les Eagles ont frappé tôt et n’ont jamais vraiment été menacés par la suite.

Les vétérans Shawn Boudrias et Egor Sokolov ont sonné la charge en attaque. Le premier a complété son tour du chapeau. Le deuxième a inscrit un doublé alors que leur joueur de centre Ryan Francis a ajouté un but et quatre mentions d’aide.

Le défenseur Jarret Baker a complété le pointage dans cette victoire décisive des visiteurs de la Nouvelle-Écosse.

Charles-Antoine Giguère et Julien Létourneau, en avantage numérique, ont été les seuls à faire bouger les cordages.