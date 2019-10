Un guérisseur risque des amendes salées

Le Collège des médecins du Québec réclame des amendes totalisant 67 500 $ pour un révérend de l’Estrie qui prétendait pouvoir opérer à mains nues et guérir « par la grâce de Dieu », reconnu coupable de pratique illégale.

Jean-François Labrie était de retour au palais de justice de Sherbrooke vendredi pour les observations sur la peine.

En août, l’homme de 43 ans a été déclaré coupable de neuf des 21 chefs d’accusation déposés. Les événements se sont déroulés de novembre 2011 à septembre 2015 à l’église Inter-Foi de North Hatley.

Pendant cette période, Labrie faisait près de 4000 consultations par année et chaque personne qui allait le voir laissait de 40 $ à 80 $ sous forme de don.

« Il y a plusieurs facteurs qui expliquent notre demande, notamment qu’il faisait une pratique régulière à caractère lucratif, que c’étaient des gens qui souffraient de problème de santé et que c’était une clientèle vulnérable que l’on doit protéger », a dit l’avocate du Collège des médecins du Québec, Joanie Poirier.

Pas d’accord

Voilà pourquoi on réclame 7500 $ pour chacun des neuf chefs pour lesquels Labrie a été reconnu coupable, pour un total de 67 500 $.

Pour sa part, l’avocat de Labrie, Robert Brunet, a proposé le montant minimum pour chacun des chefs, soit 1500 $, ce qui représente un montant de 13 500 $.

« Le Collège des médecins veut accrocher ce dossier à son tableau de chasse », a lancé l’avocat au juge Érick Vanchestein lors de sa plaidoirie.

« Les amendes que l’on demande sont justifiées avec les faits du dossier et on aurait pu aller encore plus haut puisque l’amende maximale est de 20 000 $ par chef », a répliqué Me Joanie Poirier.

Labrie a également fait savoir au juge qu’il allait continuer de pratiquer ses rituels, mais en insistant sur l’aspect spirituel de sa démarche.

« C’est inquiétant et ce n’est pas rassurant », a conclu Me Joanie Poirier.

► Jean-François Labrie sera de retour en cour le 15 novembre pour la suite des procédures judiciaires.