Un homme poursuit Apple parce que son iPhone l’aurait rendu homosexuel

Un Russe poursuit la compagnie Apple parce qu’il affirme être maintenant homosexuel en raison d’une application sur son iPhone.

La poursuite aurait rapport avec un incident lié à la crypto-monnaie «GayCoin», selon ce que rapporte la BBC.

Dans sa poursuite, où il demande un million de roubles (environ 20 500 $), l’homme indique avoir reçu des gaycoins sur une application téléphone à la place des bitcoins qu’il avait commandés.

Il aurait également reçu un message qui disait : «ne jugez pas avant d’avoir essayé.»

«J’ai pensé, pour vrai, comment pourrais-je juger sans essayer? J’ai décidé d’avoir une relation avec quelqu’un du même sexe que moi», a affirmé le plaignant.

Il dit maintenant avoir un conjoint et qu’il ne sait pas comment le dire à ses parents. Il ajoute que sa vie a changé pour le pire et qu’il ne sera plus jamais «normal».

Ce changement lui aurait causé des dommages moraux et mentaux. Son avocat, Sapizhat Gusnieva, plaide qu'Apple doit prendre «ses responsabilités pour ses programmes».

La cour entendra cette cause le 17 octobre prochain.