Une fin de semaine ensoleillée, mais fraîche

MONTRÉAL – Deux belles journées sont prévues pour la fin de semaine, la pluie ne devrait faire son retour que dimanche sur la plupart des secteurs de la province. Les températures, encore sous les normales de saison, vont progressivement remonter.

Des avis de gel sont toujours en vigueur sur certains secteurs, et ce jusqu’à samedi matin.

Après la pluie jeudi, le ciel va se dégager vendredi pour laisser place à une belle journée. Des averses sont toutefois encore prévues tôt le matin dans la région de Sherbrooke.

Une alternance de soleil et de nuages est prévue à Montréal comme à Québec, vendredi. Les températures seront encore fraîches, il fera respectivement un maximum de 11 °C et 9 °C dans l’après-midi.

Samedi, le soleil sera présent partout sur la province avec des températures plus agréables. À Montréal et à Québec, la journée sera ensoleillée et le mercure affichera 13 °C pour les deux villes.

Tout va se gâter dimanche avec le retour de la pluie sur la majorité des secteurs. Montréal et Québec n’y échapperont pas puisque des averses sont prévues tout au long de la journée. Il fera respectivement 17 °C et 11 °C dans l’après-midi.

La pluie pourrait continuer de tomber lundi sur quelques régions, toutefois le soleil et une hausse des températures sont prévus dès mardi.