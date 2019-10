PARÉ, Thérèse



Au Centre hospitalier St-François inc. le 22 septembre 2019, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée madame Thérèse Paré, épouse de feu René Tanguay. Elle était la fille de feu Joseph Paré et de feu Marie-Ange Fournier. Elle demeurait à Beauport, native de Saint-Malachie, Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Yvon (Paule Tardivel) et Michel; ses petits- enfants: François et Mathieu. Elle était la sœur de: feu Adrien (Valérie), feu Clément (feu Lucille), Fernand et Ida (feu Oscar). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Centre Hospitalier St-François Inc. pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :