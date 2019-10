Aldo vend sa résidence pour 9,9 M$

Le fondateur de la chaîne de chaussures Aldo, Aldo Bensadoun, et sa conjointe, Dianne Bibeau, ont finalement vendu leur résidence de Westmount pour 9 millions $ fin septembre. « Cette spectaculaire demeure, 6 +1 chambre, bénéficie de magnifiques vues panoramiques orientation sud. Finitions haut de gamme aux matériaux nobles abondent dans cette résidence impeccable offrant piscine creusée, ascenseur et garage 4 véhicules », décrivait un courtier. La maison avait été mise sur le marché l’an dernier pour 13,5 millions $. À la fin 2018, le couple avait réduit le prix de 3,5 millions $ à 9,9 millions $. C’est une dame de Westmount sur qui on sait peu de choses qui achète. Aucune hypothèque n’a été enregistrée sur la résidence. Le couple Bensadoun-Bibeau a fait l’achat l’an dernier d’un condo pour 6,5 millions $ dans un luxueux ensemble hôtelier du centre-ville.

Le millionnaire de l’immobilier québécois Luc Poirier a offert 3 millions de livres sterling (4,9 millions $) pour la toile Le Parlement des singes, de l’artiste Banksy. Malheureusement, ce n’était pas assez puisque la toile a été adjugée jeudi soir à Londres pour un prix record de 9,9 millions de livres (16,3 millions $) à un acheteur non identifié. « Prix record pour une peinture de Banksy atteint ce soir. Dommage, elle ne m’appartenait plus », a réagi l’artiste sur Instagram, comme l’a rapporté l’Agence France-Presse. La toile représente des chimpanzés assis sur les banquettes de la Chambre des communes britannique. Elle vise à illustrer la régression de la démocratie. « C’était censé se vendre entre 1 et 2 millions de livres et ça s’est vendu cinq fois plus cher. C’est fou. C’est l’artiste le plus hot en ce moment », a réagi Poirier.