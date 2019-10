Attention aux fausses croyances

Faux. Les dirigeants d’hôtels sont généralement ouverts à la négociation. Plus encore si vous avez vérifié en ligne les prix offerts par ces sites de réservation. Il suffit de les appeler et de leur proposer le plus bas prix trouvé en leur signifiant que s’ils vous laissent la chambre au même prix, vous traiterez directement avec eux. Les hôtels préfèrent traiter avec le client sans avoir à verser de commissions. Afin de vous fidéliser, certains hôteliers ajouteront même parfois des surclassements.

Faux. Le coût de la transaction y est très élevé. Le plus simple est de trouver les guichets automatiques (ATM) à son arrivée à destination et d’utiliser sa carte de débit pour retirer l’argent dont on croit avoir besoin. On évite d’en retirer trop, car il faudra à nouveau payer des frais pour les revendre à la banque au retour.

UTILISER L’APPLICATION UBER EST DANGEREUX.

Faux. Particulièrement utile en voyage, elle permet de se déplacer sans avoir de devises du pays en sa possession, de savoir à l’avance le montant qui sera facturé, de connaître le nom et le visage du chauffeur, et le type de véhicule qu’il conduit, sans oublier les commentaires que les autres utilisateurs ont écrits sur lui. De plus, sa voiture est localisée en temps réel et, en cas de pépins, on retrouvera ces mêmes informations sur le reçu que l’on nous fait parvenir par courriel. Tout ça semble plus prudent que de monter à bord d’une voiture identifiée « taxi », mais dont on ne sait rien de plus.