LÉVEILLÉ, Bernard



À Lévis, le 29 septembre 2019, au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Bernard Léveillé, fils de feu monsieur Lucien Léveillé et de feu madame Délia Gosselin, conjoint de feu madame Colette Richard. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Renée, Richard (Susan), Marie Claude (Denis), ses petits-enfants: Jean-Philippe (Laurence), Jean-Christophe (Jessica), Jessica (Kaven), Jacqueline, Samuel et son arrière-petite-fille Alicia. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et ses sœurs et leur famille: feu Luc (feu Marguerite), feu Jean-Marc (Fernande), feu Jacques (feu Jeannine), feu Paul (Lorette), feu Sœur Monique SCQ, feu Lucie (Rodrigue), feu Thérèse (Paul- Henri), Denis (Yolande). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Richard: feu Paul, feu Gaston, feu Lin (Fernande), feu Sœur Julia S.C.I.M. feu Louis, feu Roch (Fernande), feu Gilles (feu Françoise), feu Thérèse (feu Raymond), feu Yves (Madeleine), feu Jules (feu Louisette), feu Sœur Françoise S.C.I.M., Sœur Louise RJM, Sœur Hélène RJM, feu Bernard (feu Jeannine), feu Jean-Marc (Alberte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 8 h 30 à 10 h 45.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier madame Nancy St-Pierre préposée aux bénéficiaires pour son dévouement, ainsi que toute l'équipe du 5ième étage du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis et des médecins traitants, Dre Boutin, Dre Giard et Dre Jean pour les bons soins prodigués à notre père. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la société Alzheimer Chaudière-Appalaches, téléphone : 1-888-387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.