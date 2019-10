BIGONESSE, Anne



Au CHSLD Saint Brigid's Home, le 27 septembre 2019, entourée de l'amour de tous les siens, est décédée Anne Bigonesse, fille bien-aimée du Dr Pierre Bigonesse et de madame Lauriette Lacroix.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 10 octobre de 19h à 22h.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances une heure avant la cérémonie. Outre ses parents, Anne laisse dans le deuil ses frères: Charles (Huguette Houle et sa fille Sasha) Martin (Frédérique Leclerc); ses neveux et nièces Véronique Brun (Hector de Suavez), feu Pierre-Charles, Vanessa, Paméla (Ricardo Esposito), George- Olivier et Philippe; ses deux petits-neveux: Sebastian et Emil ainsi que ses cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses grands- parents, sa marraine Hermelle et autres membres de la famille. La famille tient à remercier tout le personnel du CRDI de Québec, le Centre Jour, 525, boul. Hamel, la Coop Cap-Diamant et le CHSLD St-Brigid's Home pour toute l'attention et les bons soins prodigués. Nous n'oublions pas les personnes dévouées qui ont tenu compagnie à notre chère Anne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Université Laval pour la chaire de recherche en Paralysie Cérébrale (0021). Des formulaires seront disponibles sur place.