Démantèlement de la bretelle temporaire de l’autoroute Henri-IV sud

À compter de du 6 octobre et jusqu’au 9 octobre, le démantèlement de la bretelle temporaire de l’autoroute Henri-IV (73) sud causera des ralentissements à l’heure de pointe.

En direction sud, une voie sur deux sera fermée à la hauteur du boulevard Hochelaga à partir de 19h, dimanche, et jusqu’à 21h30 lundi.

« On va savoir dimanche après-midi si on peut aller de l’avant puisqu’il faut faire beaucoup de marquage, alors on veut s’assurer d’avoir une météo clémente. Si ce n’est pas le cas, on va devoir repousser les travaux à plus tard », a précisé le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis.

L’autoroute Henri-IV sud sera ensuite complètement fermée à la circulation jusqu’au 8 octobre à 5h30. Un détour par la bretelle d’accès entre la route 175 sud et le boulevard Hochelaga sera installé.

En direction nord, la bretelle d’accès à l’autoroute Duplessis (540) nord sera inaccessible. Les automobilistes seront redirigés vers l’autoroute Henri-IV nord, Félix-Leclerc (40) et Duplessis (540).

« Évidemment, il faudra prévoir quelques minutes de plus dans ses déplacements, ce ne sera pas un luxe », a ajouté M. Paradis.

Des fermetures de bretelles et de voies pourraient également avoir lieu de façon ponctuelle le soir et la nuit.