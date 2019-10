Des pilotes en formation accélérée chez Nolinor

Mentorat Québec souhaite favoriser la diversité dans les secteurs à prédominance masculine. L’organisme vient de lancer l’Accélérateur mentoral, un programme qui vise une plus grande intégration des femmes et des membres de groupes sous-représentés au marché du travail.

Ces organisations pourront compter sur une panoplie de services et d’outils offerts par l’Accélérateur mentoral pour mettre en œuvre un programme de mentorat, des formations et du réseautage adaptés à leur contexte. Mentorat Québec compte sur des partenaires tels le Regroupement des femmes de la région de la Capitale-Nationale et la Chaire de leadership en enseignement – Femmes et organisations de l’Université Laval.